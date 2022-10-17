В ООН позитивно оценили переговоры в Москве по реализации зерновой сделки

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация позитивно оценивает прошедшие накануне в Москве переговоры между представителями ООН и российской стороной по реализации зерновой сделки.

«Состоялась позитивная и конструктивная встреча генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен с заместителем председателя правительства России Андреем Белоусовым», — цитирует его ТАСС.

По словам Дюжаррика, Гринспен и Белоусов обсуждали экспорт продовольствия из России.

Кроме того, рассказали в организации, состоялись также переговоры заместителя Генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым и заместителем российского министра обороны Александром Фоминым.

Стороны обсудили возможность продления и расширения стамбульских договорённостей об экспорте украинского зерна.

«Все дискуссии были позитивными и конструктивными», — заключил Дюжаррик.

Переговоры прошли в Москве 16 октября.