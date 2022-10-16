Узнать больше

МИД России сообщил о начале переговоров с представителями ООН по зерновой сделке в Москве

Короткая ссылка
В Москве проходят переговоры между заместителем Генсека ООН Мартином Гриффитсом и генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен с одной стороны и замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым с другой по теме реализации зерновой сделки.
МИД России сообщил о начале переговоров с представителями ООН по зерновой сделке в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

«Обсуждают ход реализации пакетной сделки и другие вопросы», — рассказали агентству.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае использования гуманитарных коридоров для совершения терактов зерновая сделка окажется под вопросом.

В сентябре Вершинин сообщил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить