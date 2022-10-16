МИД России сообщил о начале переговоров с представителями ООН по зерновой сделке в Москве

В Москве проходят переговоры между заместителем Генсека ООН Мартином Гриффитсом и генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен с одной стороны и замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым с другой по теме реализации зерновой сделки.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российский МИД. «Обсуждают ход реализации пакетной сделки и другие вопросы», — рассказали агентству. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае использования гуманитарных коридоров для совершения терактов зерновая сделка окажется под вопросом. В сентябре Вершинин сообщил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.