МИД России сообщил о начале переговоров с представителями ООН по зерновой сделке в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российский МИД.
«Обсуждают ход реализации пакетной сделки и другие вопросы», — рассказали агентству.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае использования гуманитарных коридоров для совершения терактов зерновая сделка окажется под вопросом.
В сентябре Вершинин сообщил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.