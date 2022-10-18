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Власти Турции заявили, что Анкара проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки

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Анкара проводит переговоры с ООН о возможном продлении зерновой сделки и положительно настроена в этом вопросе.
Власти Турции заявили, что Анкара проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом в эфире A Haber заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Контакты с ООН продолжаются. Наш президент предложил (российскому лидеру. — RT) Владимиру Путину продлить соглашение, идеальным было бы на полгода или год», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация позитивно оценивает прошедшие 16 октября в Москве переговоры между представителями ООН и российской стороной по реализации зерновой сделки.

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