Минобороны Британии заявило о намерении продолжать оказывать поддержку Киеву
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Об этом информирует Минобороны Великобритании.
В сообщении говорится, что Радакин отверг предупреждения Москвы о том, что Киев планирует «действия по эскалации конфликта», а также заявил «о неизменной поддержке Украины со стороны Великобритании».
По данным министерства, военачальники в ходе разговора согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Лондоном и Москвой, чтобы «избежать риска просчётов» и «способствовать деэскалации».
Ранее Герасимов провёл телефонный разговор с Радакином.
По данным Минобороны России, они обсудили ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».