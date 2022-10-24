Минобороны Британии заявило о намерении продолжать оказывать поддержку Киеву

Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в беседе с российским коллегой Валерием Герасимовым заявил, что Лондон намерен продолжать оказывать поддержку Киеву.

Об этом информирует Минобороны Великобритании.

В сообщении говорится, что Радакин отверг предупреждения Москвы о том, что Киев планирует «действия по эскалации конфликта», а также заявил «о неизменной поддержке Украины со стороны Великобритании».

По данным министерства, военачальники в ходе разговора согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Лондоном и Москвой, чтобы «избежать риска просчётов» и «способствовать деэскалации».

Ранее Герасимов провёл телефонный разговор с Радакином.

По данным Минобороны России, они обсудили ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы».