МИД Китая выступил против санкций ЕС в отношении иранского разработчика БПЛА
- РИА Новости
Как заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Пекин выступает против незаконных односторонних санкций, которые не были санкционированы Совбезом ООН и не основываются на международном праве.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки беспилотников в Россию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.