МИД Китая выступил против санкций ЕС в отношении иранского разработчика БПЛА

МИД Китая выступил против санкций Евросоюза в отношении иранского разработчика беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило РИА Новости.

Как заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Пекин выступает против незаконных односторонних санкций, которые не были санкционированы Совбезом ООН и не основываются на международном праве.

Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки беспилотников в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.