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МИД Китая выступил против санкций ЕС в отношении иранского разработчика БПЛА

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МИД Китая выступил против санкций Евросоюза в отношении иранского разработчика беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило РИА Новости.
МИД Китая выступил против санкций ЕС в отношении иранского разработчика БПЛА
  • РИА Новости

Как заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Пекин выступает против незаконных односторонних санкций, которые не были санкционированы Совбезом ООН и не основываются на международном праве.

Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале решение о введении санкций против трёх физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки беспилотников в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.

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