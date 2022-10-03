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Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в рамках переговоров с коллегой из Турции Ибрагимом Калыном обсудил ситуацию вокруг Украины.

«Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины», — следует из заявления пресс-службы Белого дома.

Американский дипломат выразил признательность Калыну за усилия Анкары в укреплении продовольственной безопасности в мире.

Кроме того, стороны переговорили о ситуации вокруг Армении и Азербайджана и отметили важность диалога в разрешении спорных вопросов в Восточном Средиземноморье.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что после возвращения из США намерен продолжать телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, все мировые лидеры, которые имеют контакт с Путиным, должны поддерживать с ним диалог для урегулирования ситуации на Украине.

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