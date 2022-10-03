Советники президентов США и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины
«Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины», — следует из заявления пресс-службы Белого дома.
Американский дипломат выразил признательность Калыну за усилия Анкары в укреплении продовольственной безопасности в мире.
Кроме того, стороны переговорили о ситуации вокруг Армении и Азербайджана и отметили важность диалога в разрешении спорных вопросов в Восточном Средиземноморье.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что после возвращения из США намерен продолжать телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, все мировые лидеры, которые имеют контакт с Путиным, должны поддерживать с ним диалог для урегулирования ситуации на Украине.