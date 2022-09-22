Эрдоган призвал мировых лидеров поддерживать диалог с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что все мировые лидеры, которые имеют контакт с президентом России Владимиром Путиным, должны поддерживать с ним диалог для урегулирования ситуации на Украине.

«Это процесс, который требует совместных усилий всех мировых лидеров, а не только меня. Они все должны продвигать этот канал. Другими словами, каждый, у кого установлены отношения с господином Путиным, должен обсуждать с ним эти вопросы», — сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, то же самое касается украинского президента Владимира Зеленского.

«Иначе проявление совершенно разных негативных подходов к этим лидерам не принесёт ожидаемого результата. Напротив, я думаю, что количество смертей и разрушений ещё больше возрастёт», — сказал он, слова Эрдогана приводит РИА Новости.

Как заявил турецкий лидер, после возвращения из США он намерен продолжать телефонные переговоры с российским коллегой и украинским президентом Владимиром Зеленским.