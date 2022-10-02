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В США приветствовали решение о временном освобождении Сиамака Намази в Иране

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В Вашингтоне приветствовали решение властей Ирана позволить ирано-американскому бизнесмену Сиамаку Намази временно покинуть тюрьму, где он содержался, а его отцу Бакеру Намази — выехать из республики, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

«Мы были очень рады сегодня узнать от генсека ООН, что Иран отменил запрет на поездки, введенный в отношении Бакера Намази... Мы также признательны, что его сын Сиамак Намази, который также был несправедливо задержан, был отпущен из тюрьмы по гуманитарным соображениям, чтобы он мог побыть с отцом», — приводит сообщение ТАСС.

В июле 2017 года американский лидер Дональд Трамп призвал Иран вернуть США Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, а также потребовал «освобождения Сиамака и Бакера Намази, захваченных при администрации Обамы, и других американцев, несправедливо заключённых в Иране».

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о готовности США к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

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