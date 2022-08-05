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Лавров: Россия готова обсуждать обмен заключёнными с США в рамках специального канала

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.
Лавров: Россия готова обсуждать обмен заключёнными с США в рамках специального канала
  • РИА Новости

На пресс-конференции он объяснил, что для согласования обмена заключёнными президентами России и США утверждён специальный канал, который сохраняет свою актуальность.

«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами Путиным и Байденом», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Он также добавил, что США «не выдерживают» профессиональной работы по многим темам.

Ранее Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.

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