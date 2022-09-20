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В США сообщили о готовности к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых

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США продолжают диалог с Россией об обмене заключёнными и готовы к «тяжёлым решениям» для возвращения своих граждан, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США сообщили о готовности к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых
  • AP
  • © Andrew Harnik

Он отметил, что переговорный процесс вёлся на протяжении нескольких месяцев.

«Эти разговоры продолжаются... Президент Байден готов принять тяжёлые решения, чтобы вернуть их (американцев. — RT) домой», — цитирует Салливана РИА Новости.

О том, что предлагается взамен российской стороне, в США не уточнили.

«Русские понимают, что мы готовы сделать, и, с нашей точки зрения, очередь за Москвой принять трудное решение, чтобы на самом деле продвинуться в этом», — добавил Салливан.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американская администрация не смогла объяснить родственникам осуждённых Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключёнными.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

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