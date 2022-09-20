В США сообщили о готовности к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых

США продолжают диалог с Россией об обмене заключёнными и готовы к «тяжёлым решениям» для возвращения своих граждан, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что переговорный процесс вёлся на протяжении нескольких месяцев.

«Эти разговоры продолжаются... Президент Байден готов принять тяжёлые решения, чтобы вернуть их (американцев. — RT) домой», — цитирует Салливана РИА Новости.

О том, что предлагается взамен российской стороне, в США не уточнили.

«Русские понимают, что мы готовы сделать, и, с нашей точки зрения, очередь за Москвой принять трудное решение, чтобы на самом деле продвинуться в этом», — добавил Салливан.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американская администрация не смогла объяснить родственникам осуждённых Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключёнными.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.