В США сообщили о готовности к «тяжёлым решениям» в диалоге с Россией о заключённых
- AP
- © Andrew Harnik
Он отметил, что переговорный процесс вёлся на протяжении нескольких месяцев.
«Эти разговоры продолжаются... Президент Байден готов принять тяжёлые решения, чтобы вернуть их (американцев. — RT) домой», — цитирует Салливана РИА Новости.
О том, что предлагается взамен российской стороне, в США не уточнили.
«Русские понимают, что мы готовы сделать, и, с нашей точки зрения, очередь за Москвой принять трудное решение, чтобы на самом деле продвинуться в этом», — добавил Салливан.
Ранее телеканал CNN сообщал, что американская администрация не смогла объяснить родственникам осуждённых Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключёнными.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.