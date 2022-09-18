CNN: администрация США не смогла объяснить семьям Грайнер и Уилана требования России
- РИА Новости
«Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключёнными. — RT)», — заявила супруга Грайнер Шерил.
Ранее администрация Соединённых Штатов сообщила о намерении задействовать «все имеющиеся возможности», которые помогли бы вернуть на родину осуждённых в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.
Кроме того, Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.