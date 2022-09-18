CNN: администрация США не смогла объяснить семьям Грайнер и Уилана требования России

Американская администрация не смогла объяснить родственникам осуждённых Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключёнными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявления семей.

«Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключёнными. — RT)», — заявила супруга Грайнер Шерил.

Ранее администрация Соединённых Штатов сообщила о намерении задействовать «все имеющиеся возможности», которые помогли бы вернуть на родину осуждённых в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

Кроме того, Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.