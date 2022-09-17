Байден пообещал задействовать все средства для возвращения в США Грайнер и Уилана
Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер по итогам встреч американского лидера Джо Байдена с родственниками Грайнер и Уилана.
«Президент провёл эти встречи, чтобы подтвердить свою неизменную приверженность использованию всех имеющихся возможностей для безопасного возвращения Бриттни и Пола домой», — говорится в релизе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.
Кроме того, Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.