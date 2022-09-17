Байден пообещал задействовать все средства для возвращения в США Грайнер и Уилана

Администрация Соединённых Штатов намерена задействовать «все имеющиеся возможности», которые помогли бы вернуть на родину осуждённых в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер по итогам встреч американского лидера Джо Байдена с родственниками Грайнер и Уилана.

«Президент провёл эти встречи, чтобы подтвердить свою неизменную приверженность использованию всех имеющихся возможностей для безопасного возвращения Бриттни и Пола домой», — говорится в релизе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности обсуждать с США обмен заключёнными, но только в рамках специального канала, который утверждён президентами государств.

Кроме того, Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.