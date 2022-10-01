Пентагон: заседание США и союзников по поддержке Украины пройдёт 12-13 октября
«Контактная группа по обороне Украины встретится в очередной раз в Брюсселе 12 и 13 октября», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в рамках предыдущей встречи США говорили о необходимости обеспечить поставки на Украину взаимозаменяемых и взаимодополняемых вооружений и техники.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, который включает в себя $12,4 млрд новой помощи для Украины.