Лукашенко: Запад развернёт «эпопею обвинений» против России из-за ЧП на «Северных потоках»
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«На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнётся эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала, свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе», — приводит БЕЛТА его слова.
Лукашенко добавил, что с приближением холодов жителям европейских стран начнут говорить, что в этом виновата Россия.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировано два подводных взрыва.