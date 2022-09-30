Лукашенко: Запад развернёт «эпопею обвинений» против России из-за ЧП на «Северных потоках»

Западные страны в скором времени развернут «эпопею обвинений» против России из-за взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнётся эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала, свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко добавил, что с приближением холодов жителям европейских стран начнут говорить, что в этом виновата Россия.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировано два подводных взрыва.