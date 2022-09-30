военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лукашенко: Запад развернёт «эпопею обвинений» против России из-за ЧП на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Западные страны в скором времени развернут «эпопею обвинений» против России из-за взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: Запад развернёт «эпопею обвинений» против России из-за ЧП на «Северных потоках»
  • AP

«На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнётся эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала, свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко добавил, что с приближением холодов жителям европейских стран начнут говорить, что в этом виновата Россия.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировано два подводных взрыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить