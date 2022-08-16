CBS: рэперу ASAP Rocky предъявлено обвинение в нападении в связи со стрельбой в 2021 году
«Мой офис провёл тщательное изучение улик по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельного оружия стало оправданным», — приводит РИА Новости заявление окружного прокурора в Лос-Анджелесе.
Отмечается, что рэперу предъявлено обвинение в двух случаях применения огнестрельного оружия. В прокуратуре Лос-Анджелеса также установили, что артист стрелял сам.
Ожидается, что ASAP Rocky предстанет перед судом для официального выдвижения обвинений в среду, 16 августа.
В июле 2020 года сообщалось, что американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте.