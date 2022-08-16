военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

CBS: рэперу ASAP Rocky предъявлено обвинение в нападении в связи со стрельбой в 2021 году

Короткая ссылка
Американскому рэперу ASAP Rocky предъявлены уголовные обвинения в случившемся в ноябре 2021 года нападении со стрельбой, в результате которого пострадал его знакомый. Об этом сообщил телеканал CBS.

«Мой офис провёл тщательное изучение улик по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельного оружия стало оправданным», — приводит РИА Новости заявление окружного прокурора в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что рэперу предъявлено обвинение в двух случаях применения огнестрельного оружия. В прокуратуре Лос-Анджелеса также установили, что артист стрелял сам.

Ожидается, что ASAP Rocky предстанет перед судом для официального выдвижения обвинений в среду, 16 августа.

В июле 2020 года сообщалось, что американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить