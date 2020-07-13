В США застрелили рэпера Lil Marlo

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Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте
В США застрелили рэпера Lil Marlo
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Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Как указывает портал, полицейские рассказали, что получили сообщение о ДТП на автомагистрали в центре города. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 30-летнего исполнителя.

Следствие полагает, что музыкант был застрелен, когда находился за рулём автомобиля.

В декабре 2019 года сообщалось, что умер американский рэпер Джаред Хиггинс, известный под псевдонимом Juice WRLD.

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