В США застрелили рэпера Lil Marlo

Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Как указывает портал, полицейские рассказали, что получили сообщение о ДТП на автомагистрали в центре города. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 30-летнего исполнителя.

Следствие полагает, что музыкант был застрелен, когда находился за рулём автомобиля.

В декабре 2019 года сообщалось, что умер американский рэпер Джаред Хиггинс, известный под псевдонимом Juice WRLD.