Умер рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Джаред Хиггинс, известный под псевдонимом Juice WRLD, скончался 8 декабря в возрасте 21 года.

© Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com

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Об этом информирует NBC News. Как сообщает TMZ, у рэпера случился приступ в международном аэропорту Чикаго. Ранее американский рэпер Джамарр Антонио Стампс, известный под псевдонимом Bad Azz, скончался в тюрьме.