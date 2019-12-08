Умер рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Джаред Хиггинс, известный под псевдонимом Juice WRLD, скончался 8 декабря в возрасте 21 года.
- © Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом информирует NBC News.
Как сообщает TMZ, у рэпера случился приступ в международном аэропорту Чикаго.
Ранее американский рэпер Джамарр Антонио Стампс, известный под псевдонимом Bad Azz, скончался в тюрьме.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: