Умер рэпер Juice WRLD

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Американский рэпер Джаред Хиггинс, известный под псевдонимом Juice WRLD, скончался 8 декабря в возрасте 21 года.
Умер рэпер Juice WRLD
  • © Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует NBC News.

Как сообщает TMZ, у рэпера случился приступ в международном аэропорту Чикаго.

Ранее американский рэпер Джамарр Антонио Стампс, известный под псевдонимом Bad Azz, скончался в тюрьме.

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