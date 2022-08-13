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МИД Тайваня поблагодарил США за поддержку во время обострения ситуации в регионе

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Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило Соединённые Штаты Америки за поддержку острова в момент обострения ситуации в районе Тайваньского пролива.

В министерстве прокомментировали критику со стороны США в адрес Пекина за предпринимаемые в отношении острова меры.

«Министерство иностранных дел выражает искреннюю благодарность правительству США за его твёрдую поддержку, многократное выражение солидарности с демократическим Тайванем и конкретные действия по обеспечению безопасности в Тайваньском проливе и мира в регионе в момент обострения ситуации в Тайваньском проливе», — цитирует ТАСС заявление МИД.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил Москву за оказанную после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань поддержку.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа.

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