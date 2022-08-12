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Посол КНР поблагодарил Россию за поддержку Китая на фоне визита Пелоси на Тайвань

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Пекин благодарен Москве за оказанную после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань поддержку, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Посол КНР поблагодарил Россию за поддержку Китая на фоне визита Пелоси на Тайвань
  • Gettyimages.ru
  • © Handout

«После того как Пелоси прибыла на Тайвань... наши российские друзья смело выступили в защиту справедливости, проявив себя как истинное большое государство, которое готово отстаивать честность и справедливость», — заявил он РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что такой шаг со стороны Москвы демонстрирует «высокий уровень стратегического взаимодоверия» между странами и особый характер китайско-российских отношений.

«Китай продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежат ООН и международное право», — добавил посол.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

В Кремле отметили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.

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