Посол КНР поблагодарил Россию за поддержку Китая на фоне визита Пелоси на Тайвань

Пекин благодарен Москве за оказанную после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань поддержку, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«После того как Пелоси прибыла на Тайвань... наши российские друзья смело выступили в защиту справедливости, проявив себя как истинное большое государство, которое готово отстаивать честность и справедливость», — заявил он РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что такой шаг со стороны Москвы демонстрирует «высокий уровень стратегического взаимодоверия» между странами и особый характер китайско-российских отношений.

«Китай продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежат ООН и международное право», — добавил посол.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

В Кремле отметили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.