Байден заявил о намерении исключить Афганистан из числа ключевых союзников США вне НАТО
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Настоящим я уведомляю вас о своём намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», — говорится в письме Байдена к лидерам палат американского конгресса.
Ранее Байден объявил о наделении Колумбии статусом одного из основных союзников Соединённых Штатов вне НАТО.
Колумбийский президент Иван Дуке отметил, что это решение свидетельствует о хорошем моменте в двусторонних отношениях.