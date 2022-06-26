Джонсон заявил о намерении оставаться премьером Великобритании до 2030-х годов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что он планирует оставаться в этой должности до середины 2030-х годов.

Об этом сообщает The Independent.

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придёт время», — заявил Джонсон журналистам после поездки в Руанду.

Следующие выборы в парламент Великобритании должны состояться не позднее 24 января 2025 года.

22 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении посетить Руанду, где состоится встреча глав правительств стран — членов Содружества наций (CHOGM) — 2022.