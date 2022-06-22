Борис Джонсон анонсировал визит в Руанду после скандала с высылкой мигрантов
- AP
«Я вскоре отправлюсь на CHOGM-2022 в Руанде, после этого я посещу саммит G7 и саммит НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Заявление было сделано на фоне скандала в Великобритании с высылкой мигрантов в Руанду.
Глава британского МИД Лиз Трасс ранее подтвердила, что Соединённое Королевство вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду.
По данным Independent, депортации могут подвергнуть также и беженцев с Украины — по словам министра по делам иммиграции Тома Пурсглова, нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании в поисках убежища.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала опубликованное МВД Британии руководство по депортации беженцев.