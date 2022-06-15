Политолог Юрин усомнился в успехе идеи Шотландии выйти из состава Великобритании

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Научный сотрудник в Университете Оксфорда, независимый политолог Олег Юрин выразил сомнение, что у Шотландии получится выйти из состава Соединённого Королевства.
Политолог Юрин усомнился в успехе идеи Шотландии выйти из состава Великобритании
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Так, в беседе с Pravda.Ru Юрин напомнил, что выход из состава Соединённого Королевства — это генеральная политическая идея Шотландской национальной партии.

По его словам, Шотландия мечтает о таком же статусе, каким обладают Канада и Австралия, главой которых также является английская королева.

Однако эксперт считает маловероятной реальную возможность голосования за независимость Шотландии.

«Для этого должны быть приняты решения в Вестминстере... Вероятность того, что этот парламент даст такую возможность Шотландии, — это мечта главы шотландского правительства. Вероятность этого очень низкая», — объяснил Юрин.

14 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен сообщила о планах провести новый референдум о независимости.

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