Политолог Юрин усомнился в успехе идеи Шотландии выйти из состава Великобритании
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Так, в беседе с Pravda.Ru Юрин напомнил, что выход из состава Соединённого Королевства — это генеральная политическая идея Шотландской национальной партии.
По его словам, Шотландия мечтает о таком же статусе, каким обладают Канада и Австралия, главой которых также является английская королева.
Однако эксперт считает маловероятной реальную возможность голосования за независимость Шотландии.
«Для этого должны быть приняты решения в Вестминстере... Вероятность того, что этот парламент даст такую возможность Шотландии, — это мечта главы шотландского правительства. Вероятность этого очень низкая», — объяснил Юрин.
14 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен сообщила о планах провести новый референдум о независимости.