Власти Шотландии заявили о намерении провести новый референдум о независимости

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Первый министр Шотландии Никола Стёрджен сообщила о планах провести новый референдум о независимости.
Власти Шотландии заявили о намерении провести новый референдум о независимости
  • Gettyimages.ru

«После всего, что произошло, — Brexit, Борис Джонсон, коронавирус... — время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор», — цитирует её РИА Новости.

Стёрджен отметила, что любой референдум будет проводиться в соответствии с законом — власти Шотландии в поисках способа добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.

«Мы… не будем зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое мы не голосовали», — добавила министр.

В январе 2020 года премьер Великобритании Борис Джонсон отправил Стёрджен письмо, в котором заявил, что выступает против проведения референдума о независимости Шотландии.

В ноябре 2019 года Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона. 

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