Доцент Никольская высказалась о ситуации с турбизнесом в странах ЕС

Доцент кафедры гостиничного и туристического бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская высказалась о ситуации с турбизнесом в странах ЕС.

В беседе с ИА REGNUM она заявила, что потери будут существенными из-за роста цен на энергоносители, высоких темпов инфляции, снижения доходов населения и покупательской способности.

«Несмотря на то что российский рынок не считается ведущим для Европы, его отсутствие также окажется болезненным и помешает быстрому восстановлению отрасли», — полагает эксперт.

По мнению Никольской, страны Евросоюза потеряют 1,5—2% своей стоимости из-за санкций против России, а также «потеряют более 3 млн туристов только из России».

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов беседе с НСН дал советы по организации путешествий.