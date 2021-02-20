«Обострение не в интересах США»: каковы шансы на сохранение ядерной сделки по Ирану

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен обсудить с руководством Ирана выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в свете грядущих законодательных изменений. Ранее парламент Ирана обязал правительство страны ограничить работу инспекторов, если до 23 февраля остальные участники ядерной сделки не вернутся к полноценному исполнению своих обязательств. По мнению экспертов, визит Гросси в исламскую республику продиктован стремлением спасти СВПД, который может окончательно разрушиться из-за политики США. Несмотря на задекларированное желание вернуть страну к СВПД, новый американский лидер Джо Байден не спешит снимать санкции с Тегерана, хотя и объявил о готовности возобновить диалог в формате «5 + 1».

В субботу, 20 февраля, с визитом в Тегеран прибывает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Центральной темой переговоров с руководством Ирана станет выполнение условий ядерной сделки.

В частности, глава агентства намерен обсудить потенциальное возобновление инспекционной деятельности на объектах исламской республики в рамках достигнутого в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий.

В МАГАТЭ обеспокоены грядущим ужесточением законодательства Ирана в части ограничения доступа международных специалистов. Новые правила работы с агентством должны вступить в силу 23 февраля, если до этого времени остальные участники ядерной сделки не вернутся к исполнению своих обязательств в полной мере.

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«Ранее иранский парламент обязал правительство выйти из дополнительного протокола по положениям МАГАТЭ, если другие участники сделки до 23 февраля не начнут выполнять её условия», — пояснил ситуацию в беседе с RT генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

По его словам, на практике это означает, что официальные взаимоотношения между Тегераном и МАГАТЭ «будут минимизированы», а инспекторов фактически лишат доступа на объекты атомной инфраструктуры республики.

«Без наблюдения со стороны мирового сообщества процесс развития ядерной программы Ирана может стать необратимым. Поэтому руководство МАГАТЭ, по сути, было вынуждено приезжать в Тегеран, чтобы попытаться спасти ситуацию», — констатировал Сафаров.

Впрочем, эксперт не ожидает прорывных результатов от визита Гросси в Тегеран. Ключевая причина кризиса в процессе реализации СВПД — это отсутствие усилий со стороны Вашингтона по сохранению договора, считает он.

«Грубые нарушения обязательств»

Напомним, в начале января специалисты иранского ядерного центра в Фордо довели уровень обогащения урана до 20%, хотя СВПД ограничивает этот показатель отметкой в 3,67% в течение первых 15 лет действия сделки.

Такому решению Ирана предшествовала цепь негативных, с точки зрения Тегерана, событий — выход США из ядерной сделки, усиление военного и санкционного давления Вашингтона, убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в организации которого власти республики обвинили Израиль и Соединённые Штаты.

В Госдепе повышение уровня обогащения урана связали с попыткой усилить «ядерный шантаж», выразив надежду, что МАГАТЭ сможет отслеживать другие возможные нарушения СВПД. Позднее Вашингтон расширил санкции против Исламской Республики.

Белый дом

Reuters

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В Евросоюзе на действия Ирана отреагировали более сдержанно, ограничившись выражением «серьёзной обеспокоенности». В свою очередь, Москва заявила, что не имеет претензий к Тегерану. Повышение уровня обогащения урана в Фордо в МИД РФ сочли следствием грубых нарушений со стороны Соединённых Штатов.

«За последние годы у международного сообщества сложилось чёткое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, которые вопреки статье 25 Устава ООН не соблюдают резолюцию СБ ООН 2231 и сознательно создают препятствия её выполнению другими странами», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

26 января министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что к тяжёлой ситуации с выполнением ядерной сделки привело «систематическое многолетнее нарушение» её пунктов администрацией Дональда Трампа. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва намерена вернуть Вашингтон и Тегеран к выполнению условий СВПД. Лавров выразил надежду, что его призыв найдёт отклик у команды нового американского президента Джо Байдена, который обещал восстановить участие США в ядерной сделке.

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Между тем Вашингтон не спешит возвращаться к выполнению взятых на себя обязательств в рамках СВПД. Так, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил лишь о готовности Вашингтона начать диалог в формате «5+1» (США, РФ, КНР, Великобритания, Франция).

«Мы готовы возобновить участие в переговорах в (формате. — RT) «5 + 1» по иранской ядерной программе», — сказал американский лидер.

Белый дом требует от Тегерана первым пойти на уступки, полностью вернувшись к пунктам ядерной сделки и возобновив допуск инспекторов МАГАТЭ на объекты атомной инфраструктуры.

При этом, как подчеркнул на прошлой неделе глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Вашингтон не руководствуется каким-либо конкретным дедлайном по разрешению спорной ситуации с СВПД.

Тегеран придерживается противоположной точки зрения. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи настаивает на том, что Вашингтон должен снять введённые за рамками сделки санкции. После этого Исламская Республика будет готова вернуться к реализации СВПД. В свою очередь, Мохаммад Джавад Зариф напомнил 7 февраля, что у администрации Байдена осталось не более двух недель для возвращения в ядерную сделку. Однако Вашингтон по-прежнему занимает выжидательную позицию, отказываясь идти на уступки.

«По большому счёту, Иран в этой ситуации ведёт себя довольно корректно. Только через год после выхода американцев из СВПД (в 2018 году. — RT) он заявил, что будет постепенно снимать ограничения по сделке. И эту позицию можно понять: санкции мешают Ирану свободно экспортировать нефть и обеспечивать нормальную работу банковской системы», — пояснил Раджаб Сафаров.

Он добавил, что Евросоюз, номинально демонстрируя приверженность СВПД, в реальности провалил робкие попытки спасти договор. По его мнению, европейская дипломатия допустила большую ошибку, фактически встав на сторону Соединённых Штатов и потеряв огромные деньги от отсутствия нормальных торгово-экономических отношений с Тегераном.

«Разговаривать на другом языке»

Опрошенные RT эксперты скептически настроены относительно дальнейших шагов США в этом вопросе, однако они допускают, что Москве удастся стать достаточно эффективным посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Так, 19 февраля в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ближайшие дни Россия намерена провести переговоры с американскими коллегами по сохранению СВПД. По его словам, РФ никогда не уходит от контактов и открыта для диалога.

«По проблематике, связанной с сохранением СВПД, в последние недели у нас прошла интенсивнейшая серия консультаций в формате телеконференции, двусторонних контактов и так далее. Я предполагаю, что эта работа в ближайшие дни продолжится. Параллельно взаимодействуют миссии, то есть постпредства в Вене, Нью-Йорке, по разным линиям работа продолжается», — сказал Рябков.

МАГАТЭ

Reuters

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В беседе с RT эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов предположил, что с течением времени американцы убедятся в отсутствии альтернативы СВПД. По его словам, несмотря на текущую непоколебимость, Соединённые Штаты осознают, что сделка позволит предотвратить скатывание отношений с Тегераном в тотальную конфронтацию.

«Слишком резкое обострение совсем не в интересах США. Тегеран доказал, что вопреки всем санкциям и военному давлению он способен не прогибаться, сохранять суверенную политику. С таким государством нужно разговаривать на другом языке. И формат СВПД как нельзя лучше подходит для этого», — рассуждает Вавилов.

С его точки зрения, администрация Байдена находится сейчас в сложном положении, особенно после провальных попыток ввести пакет антииранских санкций через Совет Безопасности ООН. Эксперт не исключает, что в ближайшее время формат «5+1» действительно может возобновить работу.

«Если администрация нового американского президента будет проводить более реалистичную и взвешенную политику, то формат «5+1» вполне может быть восстановлен. Вряд ли он будет обсуждать какую-то новую сделку. Скорее всего, его работа будет сосредоточена на координации усилий по возврату всех сторон к СВПД при определённых дополнительных договорённостях», — спрогнозировал Вавилов.