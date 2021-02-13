США заявили об отсутствии «крайних сроков» по ядерной сделке с Ираном

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Власти США не ставят никаких крайних сроков касательно ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
США заявили об отсутствии «крайних сроков» по ядерной сделке с Ираном
  • Reuters

Об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы не руководствуемся никаким конкретным крайним сроком», — приводит его высказывание ТАСС.

По словам Прайса, в Вашингтоне руководствуются графиком, который позволит США, их союзникам и партнёрам «занять самую лучшую позицию, чтобы заниматься данным вызовом».

Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».

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