Гендиректор МАГАТЭ совершит визит в Иран 20 февраля
- РИА Новости
Об этом в своём Twitter заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.
«Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в Тегеран в субботу с целью технических переговоров с Организацией по атомной энергии (Ирана. — RT) о том, как продолжить сотрудничество в свете нового развития ситуации», — написал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности возвращения к ядерным договорённостям с Ираном.