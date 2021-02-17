Гендиректор МАГАТЭ совершит визит в Иран 20 февраля

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси совершит 20 февраля поездку в Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана.

Об этом в своём Twitter заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

«Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в Тегеран в субботу с целью технических переговоров с Организацией по атомной энергии (Ирана. — RT) о том, как продолжить сотрудничество в свете нового развития ситуации», — написал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности возвращения к ядерным договорённостям с Ираном.