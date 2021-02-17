Гендиректор МАГАТЭ совершит визит в Иран 20 февраля

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси совершит 20 февраля поездку в Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана.
Гендиректор МАГАТЭ совершит визит в Иран 20 февраля
  • РИА Новости

Об этом в своём Twitter заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

«Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в Тегеран в субботу с целью технических переговоров с Организацией по атомной энергии (Ирана. — RT) о том, как продолжить сотрудничество в свете нового развития ситуации», — написал он. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности возвращения к ядерным договорённостям с Ираном.

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