В Госдепе напомнили о готовности вести диалог с Ираном по СВПД

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США призвали Иран к полному сотрудничеству с МАГАТЭ. Как напомнили в Госдепе, если Тегеран вернётся к соблюдению СВПД, Вашингтон сделает то же самое.
В Госдепе напомнили о готовности вести диалог с Ираном по СВПД
  • Reuters

Как рассказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, США известно об угрозе Ирана прекратить выполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

По его мнению, это бы дополнило «иные шаги, которые Иран сделал вразрез с СВПД».

«Хорошая новость заключается в том, что все эти шаги обратимы и путь для дипломатии остаётся открытым», — цитирует Прайса ТАСС.

Дипломат напомнил, что США призывают Иран к «полному и своевременному сотрудничеству с МАГАТЭ».

«Если Иран возобновит своё соблюдение сделки, то мы сделаем то же самое», — добавил он.

Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».

В Москве также отметили, что Россия не против участия в многоформатной встрече для возвращения США в СВПД, предложенной Китаем.

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