Рябков оценил идею встречи по возвращению США в СВПД

Россия не против участия в многоформатной встрече для возвращения США в СВПД, предложенной Китаем. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы обсуждали это и с китайскими коллегами, и с американскими коллегами. Мы не против участия в этом мероприятии», — цитирует его РИА Новости.

Рябков отметил, что, по его мнению, для результативного проведения встречи важно было бы обеспечить хотя бы примерное понимание того, чем она может закончиться.

Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».