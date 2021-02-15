Рябков оценил идею встречи по возвращению США в СВПД
- РИА Новости
«Мы обсуждали это и с китайскими коллегами, и с американскими коллегами. Мы не против участия в этом мероприятии», — цитирует его РИА Новости.
Рябков отметил, что, по его мнению, для результативного проведения встречи важно было бы обеспечить хотя бы примерное понимание того, чем она может закончиться.
Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».