Спикер парламента Ирана привёз Путину послание от Хаменеи
- Reuters
«Председатель меджлиса Ирана Мохаммад Галибаф передал Вячеславу Володину послание президенту России Владимиру Путину от духовного лидера Ирана Али Хаменеи», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, встреча Володина и Галибафа проходит в Госдуме. Это первый международный визит Галибафа.
Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, если США отменят санкции.