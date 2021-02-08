Спикер парламента Ирана привёз Путину послание от Хаменеи

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф передал председателю Госдумы Вячеславу Володину послание для президента России Владимира Путина от духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

«Председатель меджлиса Ирана Мохаммад Галибаф передал Вячеславу Володину послание президенту России Владимиру Путину от духовного лидера Ирана Али Хаменеи», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, встреча Володина и Галибафа проходит в Госдуме. Это первый международный визит Галибафа.

Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, если США отменят санкции.