Спикер парламента Ирана привёз Путину послание от Хаменеи

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Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф передал председателю Госдумы Вячеславу Володину послание для президента России Владимира Путина от духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Спикер парламента Ирана привёз Путину послание от Хаменеи
  • Reuters

«Председатель меджлиса Ирана Мохаммад Галибаф передал Вячеславу Володину послание президенту России Владимиру Путину от духовного лидера Ирана Али Хаменеи», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, встреча Володина и Галибафа проходит в Госдуме. Это первый международный визит Галибафа.

Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, если США отменят санкции.

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