«Систематическое многолетнее нарушение администрацией Трампа её обязательств»: Лавров о выходе США из ядерной сделки

В Москве с рабочим визитом находится министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Переговоры со своим коллегой провёл глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Дипломаты обсудили ряд актуальных международных вопросов, включая обстановку в районе Нагорного Карабаха и ситуацию вокруг СВПД. RT вёл прямую трансляцию итоговой пресс-конференции.