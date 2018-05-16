Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Сирии

В среду, 16 мая, Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвящённое ситуации в Сирии. Накануне спецпредставитель ООН по САР Стаффан де Мистура не смог назвать дату новых переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве. В МИД России подчёркивают, что все без исключения внешние игроки должны воздержаться от провокаций, которые могут подорвать мирный процесс. RT ведёт прямую трансляцию.