Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Сирии

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RT
В среду, 16 мая, Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвящённое ситуации в Сирии. Накануне спецпредставитель ООН по САР Стаффан де Мистура не смог назвать дату новых переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве. В МИД России подчёркивают, что все без исключения внешние игроки должны воздержаться от провокаций, которые могут подорвать мирный процесс. RT ведёт прямую трансляцию.

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