«Нас всегда атаковали»: как в Венгрии готовятся к усилению давления со стороны ЕС

Венгрия должна быть готова к новым серьёзным нападкам со стороны Евросоюза и «международной машины либеральной пропаганды», заявил глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, Брюссель неизбирателен в мерах по оказанию давления и ранее уже использовал против Будапешта практически все виды шантажа. Эксперты отмечают, что Венгрия часто становится предметом критики европолитиков из-за стремления проводить курс, ориентированный на национальные интересы. Однако отказ властей государства поддерживать нынешнюю общеевропейскую политику в ущерб себе вызывает раздражение Брюсселя, поэтому можно ожидать дальнейшего усиления финансового и политического давления на Будапешт, уверены аналитики.

Венгрии в будущем стоит ожидать очередных нападок со стороны Европейского союза и либеральной пропагандистской машины, которые не гнушаются никакими средствами, оказывая давление на Будапешт, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«К настоящему моменту практически не осталось такого вида шантажа, к которому Брюссель не прибегал бы в отношении Венгрии... Разумеется, в грядущий период мы должны подготовиться к будущим серьёзным атакам. Брюссель и международная машина либеральной пропаганды явно не будут разборчивы в выборе средств», — сказал он, выступая на Форуме гражданской солидарности.

По словам Сийярто, оппоненты могут использовать финансовый и политический шантаж, а также распространять фейки, поскольку антикризисная политика страны в последние годы не велась в мейнстримном русле ЕС.

«Нас всегда атаковали, атаковали ожесточённо, но в конечном счёте мы всегда оказывались правы», — подчеркнул венгерский дипломат.

В качестве примера он привёл преодоление в 2021—2022 годах кризисных явлений в мировой экономике и подчеркнул, что стране удалось сохранить безопасность энергоснабжения и защититься от нелегальных мигрантов. В связи с этим Сийярто выразил надежду, что Венгрия сможет избежать экономической рецессии, которая грозит Евросоюзу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

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© Petros Karadjias

«Вопиющая» независимость

Эксперты отмечают, что самостоятельность курса, который проводит венгерское правительство, вызывает серьёзное недовольство Брюсселя. Руководствуясь национальными интересами, Будапешт блокирует некоторые политические инициативы содружества, будь то санкции против РФ или выделение финансовой помощи Украине. При этом официальные лица Венгрии в своей критике весьма прямолинейны. В частности, с самого начала антироссийской кампании, развёрнутой Вашингтоном и Брюсселем, они осуждали шаги по разрыву выгодных отношений с Москвой в области нефтегазовых поставок.

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Как напомнил 2 декабря в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, дешёвые российские энергоресурсы долгие годы были осью европейской экономики. Теперь же, отрезав себя от них, «Европа потерялась и блуждает в тёмном лесу», отметил он.

«Европа... постоянно, каждый день отрезает себя от сотрудничества с Россией... А что взамен? Какая новая стратегия у Европы? На этот вопрос нет ответа», — цитирует РИА Новости Орбана.

Так же прямолинейно прокомментировал решение ЕС ввести потолок цен на российскую нефть Петер Сийярто. 3 декабря он заявил, что эта мера больше всего вредит именно европейской экономике, так как не способствует снижению цен на энергоносители.

Кроме того, в Венгрии продолжаются национальные консультации по вопросу об отношении населения страны к антироссийским санкциям ЕС. Таким образом власти рассчитывают заручиться поддержкой граждан на переговорах с Брюсселем. На этой неделе опрос продлили до 15 декабря.

Ещё одним поводом для раздражения Брюсселя служит отказ Будапешта одобрить европейское предложение о выделении Украине кредита на 2023 год в размере €18 млрд. Как пояснил Петер Сийярто на пресс-конференции глав МИД стран «вишеградской четвёрки» 6 декабря, венгерские власти не могут согласиться с тем, чтобы ЕС стал «займосоюзом». При этом он подчеркнул, что Будапешт никогда не выступал против оказания помощи Украине на двусторонней основе.

Нефтетанкер

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Позднее Сийярто также указал на лицемерие европолитиков, которые критикуют Венгрию в случае, если она имеет отличные от их взгляды, и обходят молчанием ситуации, когда своё несогласие по какому-либо вопросу высказывают другие члены Евросоюза. В качестве примера он привёл ситуацию с Австрией и Нидерландами, которые наложили вето на принятие в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии.

«Либеральный мейнстрим в очередной раз продемонстрировал своё безмерное лицемерие: если какая-либо центральноевропейская страна накладывает вето, это конец света и уничтожение европейского единства, но если это делает страна Западной Европы, то всё в порядке», — написал министр 9 декабря.

Попытки давления

В Брюсселе обуздать выбивающуюся из общего курса Венгрию пытаются путём оказания на неё политического и финансового давления. Так, в середине сентября Европарламент «разжаловал» Венгрию из демократических стран в автократические. В ЕП постановили, что власти государства своими действиями якобы подрывают европейские ценности и верховенство права в стране. Помимо этого, Будапешту вменили в вину нерешённость проблем с коррупцией, свободой СМИ, независимостью судебной власти, правами меньшинств, ЛГБТ, а также беженцев и мигрантов.

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В этой связи евродепутаты рекомендовали Еврокомиссии отложить утверждение плана венгерских властей по антикризисному восстановлению экономики страны и исключить финансирование тех программ по повышению благосостояния регионов ЕС, которые якобы способствуют ненадлежащему использованию средств Евросоюза.

Несмотря на готовность Венгрии сотрудничать с Брюсселем по вопросам, волнующим ЕС, еврочиновники под любыми предлогами стараются тормозить выделение стране средств на её проекты из общеевропейских фондов. В частности, 24 ноября Европарламент рекомендовал правительствам стран — членов содружества заморозить Венгрии доступ к средствам в размере €7,5 млрд.

В резолюции говорится, что тех 17 мер в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией, согласованных ЕК для Будапешта и выполненных им, «недостаточно для устранения существующего системного риска для финансовых интересов ЕС». Более того, в документе отмечается, что даже полной реализации обозначенных мер «вряд ли будет достаточно» для устранения нарушений принципа верховенства права, влияющих или способных повлиять на эффективное финансовое управление бюджетом ЕС в Венгрии.

Здание Европарламента в Брюсселе

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Давление будет усиливаться

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что предупреждения Петера Сийярто о возможных дальнейших нападках коллективного Евросоюза на Венгрию имеют под собой все основания.

«Угроза давления и шантажа в отношении Венгрии более чем реальная. Ведь это едва ли не единственная страна Евросоюза, которая последовательно отстаивает свои национальные интересы, что вызывает бурю негодования у остальных участников содружества. Им не нравится эта позиция, поскольку она идёт вразрез с политикой полного подчинения европейских стран Брюсселю и Вашингтону. Так что курс Орбана и его правительства, направленный на защиту нацинтересов, будет и дальше подвергаться давлению», — пояснил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В этой связи руководству Венгрии нужно быть готовым к тому, что еврочиновники продолжат блокировать стране доступ к общеевропейским фондам, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Нынешний состав и Еврокомиссии, и Европарламента отличается малой компетентностью, агрессивностью и недальновидностью. Мы видели это и во время пандемии, когда та же ЕК принимала неверные управленческие решения по квалификации ситуации и выработке рекомендаций, видим и сейчас, как еврочиновники и политики бездумно обрывают связи с Россией. В отношении Венгрии они действуют ещё более бесцеремонно, считая, что раз страна входит в содружество, то должна придерживаться его общей политики и не иметь своего мнения. А если она его имеет, то ей следует показать, что так быть не должно», — отметил он.

Правительственный митинг в Будапеште

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Брюсселю важно полное подчинение европейских государств воле евробюрократии, подчеркнул Владимир Шаповалов.

«И Венгрия в данном случае подаёт очень плохой пример другим странам, показывая, что можно сопротивляться этому диктату. В интересах Брюсселя — максимальное ослабление суверенных государств и национальных правительств. Поэтому давление на Будапешт будет только расти», — сказал эксперт.

Однако у венгерского правительства есть база, на основе которой оно имеет возможность бросать вызов Брюсселю, подчеркнул Владимир Оленченко.

«Речь идёт о высоком уровне поддержки руководства страны её гражданами. Они смогли наглядно убедиться в том, что правительство действует в их интересах. Примеры тому — ограждение страны от нелегальной миграции, продолжающиеся закупки дешёвых энергоресурсов у России, решение экономических и социальных вопросов», — указал аналитик.

Его мнение разделяет Владимир Шаповалов, отмечая при этом, что Брюссель в попытках сломить волю властей Венгрии может пойти на любые нечистоплотные шаги.

«Скорее всего, будут использованы механизмы дискредитации правительства, механизмы внутренних конфликтов и переворотов. Думаю, Венгрия будет отчаянно защищать свой суверенитет, но давление на страну также будет усиливаться. И это может привести к достаточно серьёзным проблемам для действующей власти, если она останется такой же несговорчивой», — резюмировал эксперт.