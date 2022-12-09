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Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в лицемерии

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в лицемерии из-за критики в адрес Будапешта и игнорирования вето других стран.
Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в лицемерии
  • Gettyimages.ru
  • © Michal Fludra/Corbis

По словам Сийярто, Евросоюз не отреагировал на вето от Австрии и Нидерландов на принятие в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, в то время как позиция Венгрии, отличная от большинства стран — членов ЕС, постоянно подвергается критике.

Отмечается, что 8 декабря страны — члены ЕС голосовали в Брюсселе за присоединение Хорватии, Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. По итогам голосования Хорватия была принята в Шенген.

«Румыния и Болгария присоединиться не могут, хотя обе они это заслужили, так как твёрдо защищают свои границы и сделали многое для пресечения нелегальной миграции», — цитирует Сийярто РИА Новости.

По мнению дипломата, причиной отказа Румынии и Болгарии стало вето двух стран: Австрии и Нидерландов, и последовавшее за этим единогласное решение.

«Если центральноевропейская страна накладывает вето — это конец света, разрушение европейского единства, а если западноевропейцы наложат вето, то всё в порядке», — заявил Сийярто.

Ранее Глава МВД Австрии выступил против расширения Шенгенской зоны из-за ситуации с мигрантами.

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