Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в лицемерии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в лицемерии из-за критики в адрес Будапешта и игнорирования вето других стран.

По словам Сийярто, Евросоюз не отреагировал на вето от Австрии и Нидерландов на принятие в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, в то время как позиция Венгрии, отличная от большинства стран — членов ЕС, постоянно подвергается критике.

Отмечается, что 8 декабря страны — члены ЕС голосовали в Брюсселе за присоединение Хорватии, Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. По итогам голосования Хорватия была принята в Шенген.

«Румыния и Болгария присоединиться не могут, хотя обе они это заслужили, так как твёрдо защищают свои границы и сделали многое для пресечения нелегальной миграции», — цитирует Сийярто РИА Новости.

По мнению дипломата, причиной отказа Румынии и Болгарии стало вето двух стран: Австрии и Нидерландов, и последовавшее за этим единогласное решение.

«Если центральноевропейская страна накладывает вето — это конец света, разрушение европейского единства, а если западноевропейцы наложат вето, то всё в порядке», — заявил Сийярто.

Ранее Глава МВД Австрии выступил против расширения Шенгенской зоны из-за ситуации с мигрантами.