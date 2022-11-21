Глава МВД Австрии выступил против расширения Шенгенской зоны из-за ситуации с мигрантами

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что не готов поддержать расширение зоны действия Шенгенского соглашения, сообщает Австрийское радио и телевидение.

«Ситуация на границе, невыносимая для населения, показывает, что Шенген по сути не работает. Поэтому дальнейшее расширение системы не имеет смысла. От меня как министра внутренних дел, отвечающего за безопасность, однозначно нет», — цитирует министра ТАСС.

Глава МВД напомнил о возросшем потоке нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Шенгенскую зону.

В настоящее время Шенгенская зона включает в себя 27 европейских государств, у них существует единая система пограничного контроля.

Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству.