Узнать больше

Глава МВД Австрии выступил против расширения Шенгенской зоны из-за ситуации с мигрантами

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что не готов поддержать расширение зоны действия Шенгенского соглашения, сообщает Австрийское радио и телевидение.
Глава МВД Австрии выступил против расширения Шенгенской зоны из-за ситуации с мигрантами
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Martin Juen

«Ситуация на границе, невыносимая для населения, показывает, что Шенген по сути не работает. Поэтому дальнейшее расширение системы не имеет смысла. От меня как министра внутренних дел, отвечающего за безопасность, однозначно нет», — цитирует министра ТАСС.

Глава МВД напомнил о возросшем потоке нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Шенгенскую зону.

В настоящее время Шенгенская зона включает в себя 27 европейских государств, у них существует единая система пограничного контроля.

Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить