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В ЕК заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в Шенгенскую зону

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В Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В ЕК заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в Шенгенскую зону
  • РИА Новости

«Комиссия призывает Совет (Евросоюза. — RT) принять необходимые решения без каких-либо задержек, чтобы позволить Болгарии, Румынии и Хорватии в полной мере присоединиться к Шенгенской зоне», — сказано в заявлении.

В ЕК отметили, что расширение Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля повысит безопасность Европы.

10 ноября Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенское пространство. Данное решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались.

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