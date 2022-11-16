В ЕК заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в Шенгенскую зону

В Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Комиссия призывает Совет (Евросоюза. — RT) принять необходимые решения без каких-либо задержек, чтобы позволить Болгарии, Румынии и Хорватии в полной мере присоединиться к Шенгенской зоне», — сказано в заявлении.

В ЕК отметили, что расширение Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля повысит безопасность Европы.

10 ноября Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенское пространство. Данное решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались.