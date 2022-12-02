Орбан назвал дешёвые энергоресурсы из России осью экономики Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что осью европейской экономики десятилетиями были дешёвые энергоресурсы из России.

«Пока что Европа потерялась и блуждает в тёмном лесу... До сих пор стратегия Европы выглядела так, что надо пытаться получать дешёвые, по сравнению с остальной частью мира, сырьё и энергию из России, а взамен везти европейские технологии в виде инвестиций в Россию», — цитирует его РИА Новости.

По словам венгерского премьер-министра, несколько десятилетий это «было осью европейской экономики».

«Руководители ЕС описывали это как «свободный рынок от Лиссабона до Владивостока». Сейчас мы решили это прекратить», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживала идею прекращения контактов и не считала её хорошей. Как отметил политик, «Европа отрезала себя, постоянно каждый день отрезает себя от сотрудничества с Россией», при этом другой модели у неё нет.

Венгерский премьер отметил, что закупка газа у США обходится Европе гораздо дороже.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.