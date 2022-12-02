Орбан назвал дешёвые энергоресурсы из России осью экономики Европы

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что осью европейской экономики десятилетиями были дешёвые энергоресурсы из России.
Орбан назвал дешёвые энергоресурсы из России осью экономики Европы
  • РИА Новости

«Пока что Европа потерялась и блуждает в тёмном лесу... До сих пор стратегия Европы выглядела так, что надо пытаться получать дешёвые, по сравнению с остальной частью мира, сырьё и энергию из России, а взамен везти европейские технологии в виде инвестиций в Россию», — цитирует его РИА Новости.

По словам венгерского премьер-министра, несколько десятилетий это «было осью европейской экономики».

«Руководители ЕС описывали это как «свободный рынок от Лиссабона до Владивостока». Сейчас мы решили это прекратить», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживала идею прекращения контактов и не считала её хорошей. Как отметил политик, «Европа отрезала себя, постоянно каждый день отрезает себя от сотрудничества с Россией», при этом другой модели у неё нет. 

Венгерский премьер отметил, что закупка газа у США обходится Европе гораздо дороже.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить