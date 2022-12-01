Специалист по энергетике Перов прокомментировал ситуацию с газом в Европе
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В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что в ближайшие годы европейцы не могут ожидать увеличения импорта СПГ, поэтому если прекратятся российские поставки газа в Европу, то неизбежно возникнет дефицит.
«При таком сценарии начнётся борьба за любые объёмы сжиженного газа», — отметил Перов.
Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.