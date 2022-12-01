Специалист по энергетике Перов прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов рассказал, в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что в ближайшие годы европейцы не могут ожидать увеличения импорта СПГ, поэтому если прекратятся российские поставки газа в Европу, то неизбежно возникнет дефицит.

«При таком сценарии начнётся борьба за любые объёмы сжиженного газа», — отметил Перов.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.