Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об использовании Брюсселем всех видов шантажа

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Брюссель и «либеральная машина пропаганды» используют все возможные виды шантажа в отношении Венгрии.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрии необходимо быть готовой к возможным будущим «нападениям» со стороны Евросоюза.

«Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства», — добавил он.

Сийярто уточнил, что речь идёт о политическом и денежном шантаже против Будапешта.

Ранее Financial Times писала, что Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций.