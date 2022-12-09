Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об использовании Брюсселем всех видов шантажа
«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии», — цитирует его РИА Новости.
Сийярто подчеркнул, что Венгрии необходимо быть готовой к возможным будущим «нападениям» со стороны Евросоюза.
«Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства», — добавил он.
Сийярто уточнил, что речь идёт о политическом и денежном шантаже против Будапешта.
Ранее Financial Times писала, что Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций.