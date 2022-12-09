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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об использовании Брюсселем всех видов шантажа

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Брюссель и «либеральная машина пропаганды» используют все возможные виды шантажа в отношении Венгрии.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрии необходимо быть готовой к возможным будущим «нападениям» со стороны Евросоюза.

«Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства», — добавил он.

Сийярто уточнил, что речь идёт о политическом и денежном шантаже против Будапешта.

Ранее Financial Times писала, что Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций.

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