«Рынок не обманешь»: чем Россия может ответить на введённый ЕС и G7 потолок цен на нефть

Правительство РФ готовит встречные меры в ответ на решение Евросоюза и G7 ввести потолок цен на российскую нефть. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, Москва не станет подписывать контракты, где будут упоминаться ограничения стоимости сырья. Окончательное решение власти намерены представить в ближайшее время. По данным СМИ, кабмин изучает несколько вариантов действий — от полного прекращения экспорта в страны, которые вводят рестрикции, до установления так называемого ценового пола. Какие ещё меры может принять Россия в ответ на санкции Запада — в материале RT.

Российские власти в ближайшее время дадут ответ на введённый странами Запада потолок цен на нефть, заявил в четверг, 8 декабря, министр финансов страны Антон Силуанов.

«Сейчас готовим ответные, встречные меры относительно того, как будут наши компании реагировать на введение потолка... Мы, как заявлял президент РФ, не будем подписывать контракты, где будут упоминаться регулируемые цены и потолки этих цен», — рассказал Силуанов.

Решение западных государств ограничить стоимость сырья глава Минфина назвал абсолютно не рыночным. По его словам, подобные меры «перекашивают рынок» и в любом случае отразятся либо на ценах, либо на объёмах предложения энергоносителей в мире.

«Запад нас всегда призывал к использованию прозрачных рыночных мер воздействия на экономику, хотя сам (мы прекрасно и раньше видели) использует двойные стандарты. Собственно, сейчас это и происходит, но рынок не обманешь. Если где-то идёт зарегулирование, значит, с другой стороны пойдёт влияние на цены», — предостерёг министр.

Напомним, в начале декабря государства «группы семи» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания), Евросоюз и Австралия запретили своим компаниям страховать и перевозить российскую нефть морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года соответствующие ограничения должны распространиться и на нефтепродукты.

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Предельную цену планируется пересматривать каждые два месяца и устанавливать её как минимум на 5% ниже рыночной. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, такие рестрикции должны ограничить прибыль Москвы от продажи углеводородов и положительно сказаться на всей мировой энергоотрасли.

Согласно оценкам американского Минфина, компании из стран G7 контролируют 90% рынка морских перевозок. В этой связи у России есть два варианта, считают в министерстве: либо продавать нефть в рамках утверждённого лимита через поставщиков услуг «Большой семёрки» и оставаться на мировом рынке, либо обратиться к сторонним проводникам, которые якобы менее надёжны и более дороги, ограничив объёмы продаж.

Российские власти неоднократно заявляли, что не станут продавать сырьё тем странам, которые поддержат потолок цен. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, действия Запада могут обернуться дефицитом и ещё более серьёзным удорожанием энергоносителей. В то же время нефть из России продолжит пользоваться спросом и найдёт своих покупателей, уверен зампред кабмина.

«Да, нас ставят в более сложные условия, но тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Будут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры», — заявлял Новак.

От потолка до пола

Как сообщил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подготовка ответных мер на ограничения Запада уже завершается. Ранее представитель Кремля отмечал, что в Москве пока анализируют положение дел на нефтяном рынке после установления потолка цен.

«Проходят соответствующая работа и согласования. После того как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы», — добавил Песков.

По словам Александра Новака, речь может идти о создании специального механизма, который запретит российским компаниям торговать нефтью с другими странами в рамках ценового потолка. Соответствующий инструмент может заработать уже до конца 2022 года, передаёт ТАСС.

Впрочем, как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине, власти рассматривают несколько вариантов ответных мер. Один из сценариев подразумевает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничения, даже если они покупают сырьё у России не напрямую, а через посредников. Также изучается возможность запретить экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от того, кто будет конечным получателем нефти.

В свою очередь, по информации агентства Bloomberg, российское руководство обсуждает и введение так называемого ценового пола на экспорт энергоносителей. Это может быть сделано в виде закрепления фиксированной стоимости продаваемой нефти или установления максимальных скидок на неё относительно зарубежных сортов сырья.

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На сегодняшний день США, государства ЕС и некоторые другие поддержавшие потолок цен западные страны уже перестали покупать нефть напрямую у России и могут делать это только через посредников. На этом фоне для полного прекращения экспорта сырья в такие страны Москве нужно будет внимательно отслеживать все цепочки поставок, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Если в конце такой цепочки нефть попадает, например, в ЕС, то нужно будет штрафовать сразу всех посредников. Однако первый из цепочки трейдеров, возможно, не знал, что она попадёт в Европу, тогда его оштрафуют неправомерно. В результате мы можем напугать покупателя российской нефти, чего делать не стоит. Нужно вырабатывать скоординированный подход», — объяснил собеседник RT.

Более действенной мерой специалист считает запрет на продажу нефти по контрактам, где обозначены стоимостные ограничения. В этом случае Москва не станет продавать сырьё покупателям, которые будут настаивать на закреплении потолка цен в договорах.

Установление фиксированной цены продажи нефти является нерыночным механизмом и может привести к потере доли на рынке, а также падению экспорта, опасается Юшков. В то же время определение максимальной скидки на российское сырьё Urals относительно эталонного сорта Brent может быть рабочим вариантом, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«При попытке увеличить скидку продажа будет запрещена. К плюсу этого механизма можно отнести то, что покупатели из дружественных нам стран не получат рычаг давления на Россию и не смогут требовать настолько больших скидок, что итоговая стоимость нашей нефти будет ниже, чем установленный Западом потолок», — пояснил эксперт.

Без радикальных ухудшений

По словам Антона Силуанова, пока преждевременно оценивать эффект для бюджета от введения потолка цен на российскую нефть. Ранее аналитики Центробанка в своём исследовании не исключили, что ограничения могут стать новым шоком для экономики страны. Впрочем, позицию экспертов ЦБ не разделяют в Министерстве энергетики РФ.

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«Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с (официальным. — RT) мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведёт к существенным последствиям для российской экономики», — заявил в четверг первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Согласно его оценке, возможные колебания объёма добычи нефти в России из-за потолка цен не будут критическими. Похожей точки зрения придерживается и Александр Новак. Как отмечал вице-премьер, в декабре объём производства сырья в стране останется на уровне ноября, а в дальнейшем может сократиться, но незначительно.

«Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения (добычи. — RT) нефти, поскольку ситуация неопределённая: большая волатильность на сегодняшний день. Я не думаю, что это будут большие объёмы. Тем не менее мы не исключаем этого, хотя делаем всё, чтобы ситуация была стабильная и реализация нефти была на тех уровнях, которых мы достигли в 2022 году», — подчеркнул Новак.

Игорь Юшков также не ожидает радикальных ухудшений в экономике. Как рассказал специалист, даже при самых пессимистичных прогнозах Россия может сократить экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки, но снижение будет временным, а в дальнейшем объёмы удастся восстановить.