Минэнерго России: колебание добычи нефти из-за потолка цен не будет критичным

Возможные колебания объёма добычи нефти в России из-за потолка цен не будут критическими, заявил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

«Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний», — сказал он.

Ранее обозреватель Чарли Купер заявил, что ЕС «взорвал» энергетическую сферу введением потолка цен на российскую нефть.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что установленный потолок цены на российскую нефть в размере $60 за баррель не повлияет на её поставки, поскольку они уже переориентированы на азиатские страны.