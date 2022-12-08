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Минэнерго России: колебание добычи нефти из-за потолка цен не будет критичным

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Возможные колебания объёма добычи нефти в России из-за потолка цен не будут критическими, заявил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
Минэнерго России: колебание добычи нефти из-за потолка цен не будет критичным
  • Gettyimages.ru

«Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний», — сказал он.

Ранее обозреватель Чарли Купер заявил, что ЕС «взорвал» энергетическую сферу введением потолка цен на российскую нефть.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что установленный потолок цены на российскую нефть в размере $60 за баррель не повлияет на её поставки, поскольку они уже переориентированы на азиатские страны.

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