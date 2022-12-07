Politico: введением потолка цен на российскую нефть ЕС «взорвал» энергетическую сферу

Введением потолка цен на российскую нефть ЕС «взорвал» энергетическую сферу. Об этом заявил обозреватель Чарли Купер в статье для издания Politico.

«Даже если ближайшие недели мир проживёт без серьёзной волатильности на нефтяных рынках, следующий крупный санкционный «взрыв» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», — говорится в статье.

При этом введением потолка цен на нефть российской стороне не будет нанесён сильный урон, отметил Купер.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские ведомства подготовились к введению потолка цен на нефть.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о введении потолка цен на российскую нефть.