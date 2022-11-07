«Правительство не прислушивается к своим гражданам»: как развивается ситуация с протестами против властей в Молдавии

В Молдавии не утихают народные протесты. Жители республики недовольны высокими ценами на энергоресурсы, падением уровня жизни и работой своего правительства в целом. Очередной митинг в Кишинёве собрал несколько тысяч демонстрантов. Между тем сами власти страны предпочитают видеть в акциях не позицию обеспокоенных граждан, а происки Кремля — глава МВД республики Анна Ревенко обвинила оппозицию в связях с Россией и попытке дискредитации европейского курса Кишинёва. В свою очередь, президент Майя Санду приписала несогласным с её политикой партиям намерение «поджечь страну». По мнению экспертов, попытки властей Молдавии разыграть в отношениях с собственными гражданами антироссийскую карту говорят об их стремлении соответствовать лекалам западного истеблишмента и надежде таким образом заработать очки для вступления в Евросоюз.

Молдавию на протяжении нескольких недель сотрясают протестные акции. Власти страны столкнулись с многотысячными демонстрациями, на которых граждане выражают своё недовольство работой правительства, высокими ценами на энергоресурсы и падением уровня жизни, требуя отставки главы государства Майи Санду и досрочных выборов в парламент.

Очередная акция развернулась в Кишинёве 6 ноября, собрав несколько тысяч человек. При этом организаторы митинга предупредили о намерении провести его ещё 30 октября, пообещав «протестовать до тех пор, пока не будет достигнута явная победа народа».

Колонну демонстрантов возглавили представители оппозиционных партий. По данным председателя Оргеевского района (административно-территориальная единицы страны), сторонника партии «Шор» Дину Цуркану, выразить свою позицию пришли более 50 тыс. человек. В полиции, по данным РИА Новости, назвали гораздо меньшее число — 1,7 тыс. человек. 65 человек были задержаны.

Участники демонстрации подчёркивают исключительно мирный характер своей акции: люди принесли с собой цветы, которые пытались подарить правоохранителям, не пропускавшим их на центральную площадь для проведения митинга. В то же время некоторые манифестанты держали в руках похоронные венки в знак скорби по отсутствию демократии в стране в связи с разгонами полицией прошлых митингов.

Участники акции протеста в Кишинёве

РИА Новости

© Родион Прока

Как пояснил в ходе акции лидер партии «Шор» Илан Шор, протесты направлены против произвола властей, которые не способны справиться с кризисом.

«Руководство страны не справляется с вызовами, оно довело ситуацию до экономического и энергетического кризисов. Эта власть должна уйти в отставку», — цитирует РИА Новости политика, выступившего по видеосвязи.

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По данным социологических опросов, такого же мнения придерживаются больше половины жителей республики. В частности, исследование, опубликованное молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData) 13 октября в Facebook*, показало, что ответственность на молдавские власти за сложности в стране возлагают 52,4% респондентов. 18,7% опрошенных в качестве причины резкого ухудшения жизни назвали мировой экономический кризис, а 17% — конфликт на Украине. Остальные голоса разделились между теми, кто обвиняет в кризисе оппозицию (1,6%), кто назвал другие причины (4,4%) либо вообще отказался отвечать на вопрос (5,9%). Всего в исследовании приняли участие 1020 человек.

Напомним, 18 сентября оппозиция объявила о проведении бессрочных протестов в Кишинёве. По словам организаторов, акции будут продолжаться до тех пор, пока правительство Молдавии не уйдёт в отставку. С этой целью митингующие даже разбили палаточный городок перед зданиями парламента, администрации президента и Генпрокуратуры страны. Позднее, 16 октября, спецотряды полиции демонтировали несколько сотен палаток в первых двух локациях, разогнав протестующих.

Рука Кремля

Между тем в правительстве Молдавии считают, что ответственность за протестное движение лежит на внешних силах. В действиях оппозиции Кишинёв пытается обвинить, в частности, Россию. Во время брифинга 27 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что разгоны демонстраций власти Молдавии сопровождают «эскалацией антироссийской риторики, граничащей с откровенной русофобией».

«Мы фиксируем подобные антироссийские заявления и не можем оставлять их без реакции», — добавила дипломат.

Тезис о «российском следе» в протестных движениях 1 ноября озвучила Майя Санду во время выступления в парламенте Румынии. По её мнению, «воровская группировка из Молдавии… объединилась с пророссийскими партиями и готова разжечь в стране пожар».

Президент Молдавии Майя Санду

РИА Новости

«Эта группировка расходует огромные средства, чтобы вовлечь Республику Молдова в войну, чтобы ради своих интересов пожертвовать миром и безопасностью граждан», — заявила политик.

По словам Санду, страна слишком долго пыталась выбраться из серой зоны неопределённости к европейскому будущему, но теперь Молдавия «выбирает свободу и продолжает путь в Европу вне зависимости от обстоятельств».

Позднее, 6 ноября, глава МВД республики Анна Ревенко в интервью румынскому телеканалу Antena 3 обвинила организаторов протестов в связях с Россией. По её словам, при обысках в региональных представительствах партии «Шор» были собраны доказательства, якобы подтверждающие, что за организацией протестов «стоят силы в Москве». Она также заявила, что демонстрации, организованные оппозицией, направлены на дестабилизацию ситуации в стране и изменение её «демократического курса».

Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинёва.

РИА Новости

© Родион Прока

«Пешка в руках глобальных сил»

По словам политолога Александра Дудчака, попытки властей Молдавии обвинить Россию в волнениях, вспыхнувших в стране, говорят об их желании уйти от ответственности за сложившуюся кризисную ситуацию в республике. На деле же выпады Кишинёва в сторону Москвы не имеют под собой никаких оснований.

«Правительство не оправдало надежд населения — отсюда и выступления против него. Обвинения в адрес Москвы — традиционное клише, которое используется каждый раз, когда нужно задушить народные протесты», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

«Сейчас Молдавия становится пешкой в руках глобальных сил, которые играют на её стремлении вступить в Евросоюз. Обещая ей членство, эти силы пытаются сделать республику инструментом борьбы против РФ. Молдавия — одна из стран бывшего СССР, попавшая в цепкие лапы Запада, который не хочет её отпускать», — пояснил Дудчак.

На пренебрежение мнением рядовых молдаван их собственным руководством в силу его ангажированности указал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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«Правительство Молдавии не прислушивается к своим гражданам, потому что оно ангажировано коллективным Западом и тот им руководит. Всё остальное не имеет значения, потому что ни президент, ни правительство не обладают достаточной субъектностью. Запад же требует от них жёсткости, чтобы не произошёл переход власти в руки умеренных партий, что будет означать провал молдавского проекта, который рассматривается в качестве запасного варианта для давления на РФ на случай провала на Украине», — заявил политолог в разговоре с RT.

По его мнению, даже несмотря на низкие рейтинги нынешнего руководства, в ближайшем будущем оно, вероятнее всего, останется у власти, так как этому способствуют ЕС и США.

Между тем Александр Дудчак считает, что продвигаемая властями страны идея европейского выбора и европейских ценностей, которая якобы может привести население к счастью, полностью себя дискредитировала.

«Это можно видеть на примере государств, которые стремились и стремятся к европейской интеграции. Курс на Европу в настоящий момент спокойной и достаточной жизни не сулит. Однако политические элиты в Европе беспокоятся прежде всего о своём кресле и исполняют волю не своего народа, а заказы извне тех сил, которые привели их к власти. И нынешний истеблишмент Молдавии не исключение», — резюмировал эксперт.

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