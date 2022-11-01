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Санду обвинила пророссийские партии в желании «поджечь» Молдавию

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Президент Молдавии Майя Санду обвинила партии, настроенные на сотрудничество с Россией, в том, что они намерены «дестабилизировать ситуацию в стране».
Санду обвинила пророссийские партии в желании «поджечь» Молдавию
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Санду утверждает, что «воровская группировка из Молдавии» якобы объединилась с пророссийскими партиями и «готова поджечь страну».

Президент республики заявила, что Молдавия выбирает «быть свободной и продолжать европейский путь».

«Для нас, а также для Румынии и всего региона, было бы драматичным, если бы Молдавия свернула с пути к демократии, к большой европейской семье», — сказала Санду, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее протестующие в Кишинёве назначили новый митинг на 6 ноября. Демонстранты требуют отставки властей из-за их неспособности справиться со сложной ситуацией в стране.

Санду признала, что зимой страна может «остаться без газа и электричества».

При этом в конце августа председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о готовности отправиться в Москву для обсуждения вопроса поставок газа из России.

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