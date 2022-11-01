Санду заявила, что Молдавия зимой рискует остаться без газа и электроэнергии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна зимой рискует остаться без газа и электроэнергии.

Об этом она сказала, выступая перед парламентом Румынии.

«Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьёзная», — цитирует её РИА Новости.

Ранее протестующие в Кишинёве назначили новый митинг на 6 ноября. Демонстранты требуют отставки властей из-за их неспособности справиться со сложной ситуацией в стране.

27 октября правоохранительные органы Молдавии призвали жителей страны не выходить на улицу в тёмное время суток из-за решения властей отключать уличное освещение.