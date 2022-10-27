Узнать больше

Жителей Молдавии призвали не выходить на улицу в тёмное время суток

Короткая ссылка
Правоохранительные органы Молдавии призвали жителей страны не выходить на улицу в тёмное время суток из-за решения властей отключать уличное освещение.
Жителей Молдавии призвали не выходить на улицу в тёмное время суток
  • РИА Новости

Как уточняет ТАСС, соответствующий призыв опубликовал Инспекторат полиции республики.

«Учитывая, что на улице темнеет гораздо раньше и в условиях энергетического кризиса частично отключают уличное освещение, полиция выступила с рядом рекомендаций населению», — говорится в заявлении.

Уточняется, что одна из рекомендаций — не выходить на улицу в тёмное время суток.

Вместе с этим граждан Молдавии призвали избегать на улицах «безлюдных и небезопасных мест, людей с подозрительным поведением или в состоянии алкогольного опьянения», «передвигаться группами», «быть внимательными при входе в подъезды».

Также правоохранительные органы рекомендуют по возможности не пользоваться лифтами, не носить с собой крупных сумм денег, не оставлять детей без присмотра, носить вещи со светоотражающими элементами, фонарик или включённый мобильный телефон при переходе улиц.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну предупредил о грядущем дефиците электроэнергии в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить