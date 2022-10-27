Жителей Молдавии призвали не выходить на улицу в тёмное время суток
- РИА Новости
Как уточняет ТАСС, соответствующий призыв опубликовал Инспекторат полиции республики.
«Учитывая, что на улице темнеет гораздо раньше и в условиях энергетического кризиса частично отключают уличное освещение, полиция выступила с рядом рекомендаций населению», — говорится в заявлении.
Уточняется, что одна из рекомендаций — не выходить на улицу в тёмное время суток.
Вместе с этим граждан Молдавии призвали избегать на улицах «безлюдных и небезопасных мест, людей с подозрительным поведением или в состоянии алкогольного опьянения», «передвигаться группами», «быть внимательными при входе в подъезды».
Также правоохранительные органы рекомендуют по возможности не пользоваться лифтами, не носить с собой крупных сумм денег, не оставлять детей без присмотра, носить вещи со светоотражающими элементами, фонарик или включённый мобильный телефон при переходе улиц.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну предупредил о грядущем дефиците электроэнергии в республике.