Вице-премьер Молдавии предупредил о грядущем дефиците электроэнергии в республике

Молдавия с 24 октября начнёт испытывать дефицит электроэнергии, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.

«С завтрашнего дня из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объёмов газа «Газпромом» в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные SA Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00», — написал он в Telegram.

Спыну попросил предпринимателей «отключить рекламное или декоративное освещение» и по возможности использовать индивидуальные генераторы.

20 октября «Молдовагаз» сообщил, что рассчитался с «Газпромом» за потреблённый в сентябре газ и перечислил аванс за октябрь.