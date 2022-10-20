«Молдовагаз» заявил, что рассчитался с «Газпромом» за сентябрь и перевёл аванс за октябрь
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«При содействии правительства Республики Молдова АО «Молдовагаз» перечислило в ПАО «Газпром» $53,5 млн за сентябрьские поставки природного газа», — написал Чебан в Telegram.
Он рассказал, что «Молдовагаз» также перечислил «Газпрому» $27,4 млн в качестве аванса размером в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь.
Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что молдавские власти приняли решение о предоставлении кредита «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом».