Узнать больше

Власти Молдавии сообщили о решении выдать «Молдовагазу» кредит для выплат «Газпрому»

Короткая ссылка
Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что молдавские власти приняли решение о предоставлении кредита «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом».
Власти Молдавии сообщили о решении выдать «Молдовагазу» кредит для выплат «Газпрому»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом Спыну написал в Telegram.

Он уточнил, что решение было принято в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны», — констатировал Спыну.

По его словам, этих денег хватит для оплаты «Газпрому» потребления газа за сентябрь, а также для выплаты аванса за октябрь.

4 октября «Газпром» напомнил, что «Молдовагаз» в течение года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за газ.

Российская компания отметила, что имеет право на полное прекращение поставок Молдавии, если Кишинёв нарушит обязательства по оплате газа до 20 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить