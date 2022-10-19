Власти Молдавии сообщили о решении выдать «Молдовагазу» кредит для выплат «Газпрому»

Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что молдавские власти приняли решение о предоставлении кредита «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом».

Об этом Спыну написал в Telegram.

Он уточнил, что решение было принято в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны», — констатировал Спыну.

По его словам, этих денег хватит для оплаты «Газпрому» потребления газа за сентябрь, а также для выплаты аванса за октябрь.

4 октября «Газпром» напомнил, что «Молдовагаз» в течение года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за газ.

Российская компания отметила, что имеет право на полное прекращение поставок Молдавии, если Кишинёв нарушит обязательства по оплате газа до 20 октября.